Тен Хаг – о попадании «Манчестер Юнайтед» в Лигу чемпионов: «Этот клуб обязан там быть»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мыслями после победы над «Челси» (4:1).

Успех в сегодняшнем матче гарантировал «красным дьяволам» место в четвёрке Премьер-лиги и путёвку в Лигу чемпионов.

«Этому клубу самое место в Лиге чемпионов. Сегодня мы показали победный настрой. У «Челси» много отличных игроков, но мы были очень опасны в контратаках.

Мы хотели бы финишировать третьими, поэтому последний тур будет иметь значение. Важно сохранить концентрацию и избежать новых травм», – заявил в интервью Sky Sports тен Хаг.

В поединке 38-го тура АПЛ «Юнайтед» примет в родных стенах «Фулхэм». Встреча состоится 28 мая.