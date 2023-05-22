Три клуба из АПЛ составят конкуренцию «Барселоне» в борьбе за Роке

«Барселона» столкнётся с конкуренцией в борьбе за нападающего «Атлетико Паранаэнсе» Витора Роке. По информации от Mundo Deportivo, бразилец также интересен «Арсеналу», «Ньюкаслу» и «Челси».

Ранее сообщалось, что «Барселона» изучает возможность аренды Роке, так как сумма компенсации в размере 50 миллионов евро сейчас является для каталонцев слишком дорогой ценой в условиях финансового кризиса.

Напомним, сам Роке ранее не исключил, что может отказаться от перехода в «Барселону» ради варианта с другим европейским топ-клубом. 18-летний нападающий в 6 матчах этого розыгрыша чемпионата Бразилии отметился двумя голами и ассистом.