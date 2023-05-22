«Арсенал» намерен подписать Маунта и Райса вместе

Лондонский «Арсенал» запланировал трансфер двух полузащитников из соседних клубов. Речь идёт о капитане «Вест Хэма» Деклане Райсе и хавбеке «Челси» Мэйсоне Маунте. У обоих футболистов контракты с нынешними клубами истекают в конце следующего сезона.

По информации от журналиста Дэвида Орнштейна, Маунт и Райс, который являются лучшими друзьями, будут одними из главных целей «канониров» на усиление полузащиты в ближайшее межсезонье.

Отмечается, что за Райса «Вест Хэм» будет требовать свыше 100 миллионов евро. Что касается Маунта, «Челси» намерен выручить за англичанина около 70-80 миллионов евро, но при этом «синие» постараются предпринять последнюю попытку продлить контракт со своим воспитанником.