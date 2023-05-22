Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» намерен подписать Маунта и Райса вместе

22 Мая 2023 • 10:16 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Челси
25.05 22:00

Лондонский «Арсенал» запланировал трансфер двух полузащитников из соседних клубов. Речь идёт о капитане «Вест Хэма» Деклане Райсе и хавбеке «Челси» Мэйсоне Маунте. У обоих футболистов контракты с нынешними клубами истекают в конце следующего сезона.

По информации от журналиста Дэвида Орнштейна, Маунт и Райс, который являются лучшими друзьями, будут одними из главных целей «канониров» на усиление полузащиты в ближайшее межсезонье.

Отмечается, что за Райса «Вест Хэм» будет требовать свыше 100 миллионов евро. Что касается Маунта, «Челси» намерен выручить за англичанина около 70-80 миллионов евро, но при этом «синие» постараются предпринять последнюю попытку продлить контракт со своим воспитанником.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Вест Хэм Арсенал Лондон Деклан Райс Мэйсон Маунт трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЧЕЛСИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
LMI
22 Мая 2023 в 10:51
Планов громадье, что только будет в итоге
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
22.05.23 в 22:00
Ньюкасл Ньюкасл
Лестер Лестер
1.37 5.40 8.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Мая
11:26 · Англия. Премьер-лига
Балогун – одна из главных целей «Милана» на позицию форварда
10:16 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» намерен подписать Маунта и Райса вместе 1
10:11 · Англия. Премьер-лига
Артета считает Гюндогана идеальным кандидатом на замену Джаке в «Арсенале» 1
09:58 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» летом получит 500 миллионов евро на усиление, две главные цели – игроки «Барселоны»
09:25 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готовит 70 миллионов евро за Влаховича
08:20 · Англия. Премьер-лига
Экс-тренер «Челси» может возглавить «Лестер»
08:08 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» продаёт вратаря
07:43 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард - о матче с «Манчестер Сити»: «Челси» заслуживал ничью»
07:36 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» согласовал громкий трансфер 1
07:29 · Англия. Премьер-лига
Кейн заявил, что «Тоттенхэму» нужны перемены
03:05 · Англия. Премьер-лига
Саттон: «Челси» проводит постыдный сезон» 1
02:50 · Англия. Премьер-лига
Невилл рассказал, кто может навязать борьбу «Манчестер Сити» в будущем 1
02:34 · Англия. Премьер-лига
Стоунс: «Пять титулов АПЛ – такого не было даже в моих самых безумных мечтах»
02:21 · Англия. Премьер-лига
Джака оценил тренерский уровень Артеты
01:25 · Англия. Премьер-лига
Ван дер Ваарт: «Тоттенхэм» действительно хочет назначить Слота»
Все новости
Рекомендуем