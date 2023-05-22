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«Астон Вилла» хочет арендовать Марсьяля на следующий сезон

22 Мая 2023 • 13:32 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Челси
25.05 22:00

Бирмингемская «Астон Вилла» в следующем сезоне хочет арендовать нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля, который не входит в планы главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага.

По информации от Football Transfers, «Астон Вилла» хочет арендовать французского форварда на следующий сезон. Учитывая, что у Антони остаётся всего год по контракту с «Манчестер Юнайтед», в случае успешного сезона, «Астон Вилла» намерена пригласить футболиста на постоянной основе на правах свободного сезона.

В нынешнем сезоне Марсьяль отметился 5 голами и 2 ассистами в чемпионате Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль Астон Вилла трансферы футбола - лето 2023
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЧЕЛСИ
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