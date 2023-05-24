Лукаку: «Я был хорош в «Челси» в прошлом сезоне»

Нападающий «Интер» Ромелу Лукаку считает, что хорошо провёл прошлый сезон в составе «Челси». Напомним, бельгиец забил 8 голов за весь розыгрыш АПЛ, после чего вернулся в «Интер» на правах аренды.

«Я был хорош в «Челси» в прошлом сезоне, но у меня в мыслях всё ещё был «Интер». Когда я переподписал контракт с клубом, я осознал, что моё место здесь. Я серьёзно отношусь к этому клубу и выкладываюсь на максимум. Люди здесь ценят меня», – заявил Лукаку в интервью HLN.BE.

Летом 2021 года «Челси» заплатил за трансфер Лукаку 113 миллионов евро, сделав нападающего самым дорогим футболистом в своей истории. Ромелу может вновь вернуться в «Челси» по окончанию срока аренды в «Интере».