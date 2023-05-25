Шоу: «В следующем сезоне хотим выиграть АПЛ и Лигу чемпионов»

Фуллбек «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу рассказал о целях своей команды на следующий сезон. Напомним, в кампании 2023/24 «красные дьяволы» вернуться в Лигу чемпионов.

«Мы должны начать следующий сезон с самыми высокими целями. Мы хотим выиграть Английскую премьер-лигу и Лигу чемпионов», – цитирует Шоу Football Daily.

Напомним, в чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» в последний раз побеждал в 2013 году. В Лиге чемпионов последний триумф «красных дьяволов» произошёл в 2008 году, когда команда сэра Алекса Фергюсона в серии пенальти обыграла «Челси» в московском финале.

Шоу в этом сезоне отметился голом и двумя результативными передачами.