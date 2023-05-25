Тен Хаг попросил фанатов «Манчестер Юнайтед» орать погромче

В отложенном матче тридцать второго тура английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» встречается с английским «Челси», и команде Эрика тен Хага нужно еще одно лишь очко для того, чтобы гарантировать себе место в зоне Лиги чемпионов. Накануне игры нидерландский наставник клуба обратился к фанам с необычной просьбой:

- Хочу, чтобы вы пришли и покричали как следует. Громче. Нам нужны ваши голоса, нам нужно еще одно лишь очко для Лиги чемпионов, - цитирует слова тен Хага BBC Sport.

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