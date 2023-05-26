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Полузащитник «Челси» Чуквуэмека: «Нам нужно отдавать гораздо больше за эмблему»

26 Мая 2023 • 11:01 Комментировать
Манчестер Юнайтед
4:1
Челси
окончен

Полузащитник «Челси» Карни Чуквуэмека высказался о поражении от «Манчестер Юнайтед» (1:4) в матче 32-го тура АПЛ.

Английский футболист отметил, что сейчас «синие» переживают непростой период, поэтому футболистам необходимо совершенствоваться, чтобы как можно скорее преодолеть этот этап.

«Нам нужно отдавать гораздо больше за эмблему. У нас осталась одна игра в этом сезоне — нужно дать болельщикам повод для улыбки. Необходимо закончить этот сезон на победной ноте», — цитирует Чуквуэмеку официальный сайт «Челси».  

После 37 туров текущего розыгрыша чемпионата Англии «Челси» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 43 очка. Свой следующий матч «синие» проведут 28 мая против «Ньюкасла». Игра начнётся в 18:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Карни Чуквуэмека
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