Полузащитник «Челси» Чуквуэмека: «Нам нужно отдавать гораздо больше за эмблему»

Полузащитник «Челси» Карни Чуквуэмека высказался о поражении от «Манчестер Юнайтед» (1:4) в матче 32-го тура АПЛ.

Английский футболист отметил, что сейчас «синие» переживают непростой период, поэтому футболистам необходимо совершенствоваться, чтобы как можно скорее преодолеть этот этап.

«Нам нужно отдавать гораздо больше за эмблему. У нас осталась одна игра в этом сезоне — нужно дать болельщикам повод для улыбки. Необходимо закончить этот сезон на победной ноте», — цитирует Чуквуэмеку официальный сайт «Челси».

После 37 туров текущего розыгрыша чемпионата Англии «Челси» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 43 очка. Свой следующий матч «синие» проведут 28 мая против «Ньюкасла». Игра начнётся в 18:30 по московскому времени.