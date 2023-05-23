Невилл считает, что Лэмпарду не нравятся игроки «Челси»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл высказался о результатах «Челси» в текущем сезоне АПЛ.

«Все время, когда я вижу Фрэнка Лэмпарда, мне кажется, что ему не нравятся те футболисты, которые сейчас есть в «Челси». «Синим» очень нужен конец сезона», — заявил Невилл в эфире Sky Sports.

Лондонский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в своем активе 43 набранных очка за 36 игр.

До конца нынешнего сезона «Челси» осталось провести всего два матча: 25 мая команда Лэмпарда в гостях сыграет с «Манчестер Юнайтед», а 28 мая дома примет «Ньюкасл».