«Манчестер Юнайтед» старается поскорее провернуть трансфер Кима Мин Джэ

«Манчестер Юнайтед» усиленно работает над тем, чтобы поскорее закрыть сделку по трансферу защитника «Наполи» Кима Мин Джэ. По информации от The Sun, «красные дьяволы» опасаются, что футболиста может перехватить французским «ПСЖ».

Любой заинтересованный клуб может выкупить корейца у «Наполи» ближайшим летом за 40 миллионов евро, которые прописаны в контракте защитника в качестве отступных. Если на Кима Мин Джэ будет два и более претендентов, футболисту самому придётся решать, где ему продолжить карьеру.

Напомним, Ким Мин Джэ в своём дебютном сезоне за «Наполи» стал одним из лучших защитников Серии А и помог команде Лучано Спаллетти выиграть чемпионский титул.