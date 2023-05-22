Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бадьяшиль перенёс операцию, игрок пропустит старт следующего сезона

22 Мая 2023 • 13:39 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Челси
25.05 22:00

Защитник «Челси» Бенуа Бадьяшиль выбыл из строя на 4 месяца. По информации от журналиста Низара Кинселлы, француз перенёс операцию, из-за чего пропустит старт следующего сезона, который «Челси» начнёт под руководством другого тренера.

Напомним, Бадьяшиль перешёл в «Челси» в январе из французского «Монако» за 38 миллионов евро. Недавно Бенау забил свой дебютный гол за лондонцев в ворота «Борнмута», но сразу после этого получил травму, которая оказалась серьёзней, чем предполагалось ранее.

22-летний Бадьяшиль перед переходом в «Челси» мог оказаться в «Манчестер Юнайтед», который также был заинтересован в трансфере французского защитника.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Бенуа Бадьяшиль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЧЕЛСИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
22.05.23 в 22:00
Ньюкасл Ньюкасл
Лестер Лестер
1.37 5.40 8.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Мая
13:53 · Англия. Премьер-лига
«РБ Лейпциг» лидирует в борьбе за Балогуна
13:53 · Англия. Премьер-лига
Рико Льюис: «Не верю, что играю на одном поле с этими невероятными ребятами»
13:44 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нацелился на топ-полузащитника «Баварии»
13:39 · Англия. Премьер-лига
Бадьяшиль перенёс операцию, игрок пропустит старт следующего сезона
13:32 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» хочет арендовать Марсьяля на следующий сезон
13:20 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» продлит контракт с Рико Льюисом
11:26 · Англия. Премьер-лига
Балогун – одна из главных целей «Милана» на позицию форварда
10:16 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» намерен подписать Маунта и Райса вместе 1
10:11 · Англия. Премьер-лига
Артета считает Гюндогана идеальным кандидатом на замену Джаке в «Арсенале» 1
09:58 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» летом получит 500 миллионов евро на усиление, две главные цели – игроки «Барселоны»
09:25 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готовит 70 миллионов евро за Влаховича
08:20 · Англия. Премьер-лига
Экс-тренер «Челси» может возглавить «Лестер»
08:08 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» продаёт вратаря
07:43 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард - о матче с «Манчестер Сити»: «Челси» заслуживал ничью»
07:36 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» согласовал громкий трансфер 1
Все новости
Рекомендуем