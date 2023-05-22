Бадьяшиль перенёс операцию, игрок пропустит старт следующего сезона

Защитник «Челси» Бенуа Бадьяшиль выбыл из строя на 4 месяца. По информации от журналиста Низара Кинселлы, француз перенёс операцию, из-за чего пропустит старт следующего сезона, который «Челси» начнёт под руководством другого тренера.

Напомним, Бадьяшиль перешёл в «Челси» в январе из французского «Монако» за 38 миллионов евро. Недавно Бенау забил свой дебютный гол за лондонцев в ворота «Борнмута», но сразу после этого получил травму, которая оказалась серьёзней, чем предполагалось ранее.

22-летний Бадьяшиль перед переходом в «Челси» мог оказаться в «Манчестер Юнайтед», который также был заинтересован в трансфере французского защитника.