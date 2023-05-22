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Владелец «Челси» рассчитывает подписать Лионеля Месси летом слухи

22 Мая 2023 • 19:36 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Челси
25.05 22:00

Владелец «Челси» Тодд Бёли все еще надеется совершить один из самых громких трансферов в истории, переменив Лионеля Месси, сообщает портал Football London. Ожидается, что чемпион мира покинет «Пари Сен-Жермен» в конце сезона.

Ранее «Челси» уже неоднократно связывали с Месси, а желание Бёли привести в команду звезду первой величины делает аргентинца по-настоящему соблазнительной целью.

Последние два сезона Месси провел во Франции, перейдя в «ПСЖ» свободным агентом из «Барселоны». Подписание звезды в 2021 году было еще одной попыткой катарских владельцев заполучить трофей Лиги чемпионов, но парижане дважды выбывали из турнира в 1/8 финала.

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Челси Лионель Месси ПСЖ Апл Тодд Бёли трансферы футбола - лето 2023
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЧЕЛСИ
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