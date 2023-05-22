Владелец «Челси» Тодд Бёли все еще надеется совершить один из самых громких трансферов в истории, переменив Лионеля Месси, сообщает портал Football London. Ожидается, что чемпион мира покинет «Пари Сен-Жермен» в конце сезона.

Ранее «Челси» уже неоднократно связывали с Месси, а желание Бёли привести в команду звезду первой величины делает аргентинца по-настоящему соблазнительной целью.

Последние два сезона Месси провел во Франции, перейдя в «ПСЖ» свободным агентом из «Барселоны». Подписание звезды в 2021 году было еще одной попыткой катарских владельцев заполучить трофей Лиги чемпионов, но парижане дважды выбывали из турнира в 1/8 финала.