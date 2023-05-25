«Манчестер Юнайтед» обратился к «Бенфике» за Рамушем

«Манчестер Юнайтед» сделал запрос в лиссабонскую «Бенфику» по поводу доступности нападающего Гонсалу Рамуша. По информации от The Athletic, «красные дьяволы» обратились к португальскому клубу для того, чтобы узнать о доступности форварда в ближайшее трансферное окно.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» рассматривал вариант с приобретением Рамуша в зимнее трансферное окно, но команда Эрика тен Хага отказалась от сделки, так как «Бенфика» посреди сезона запросила очень большую сумму компенсации.

21-летний Рамуш в нынешнем сезоне отметился 18 голами и 2 ассистами в чемпионате Португалии.