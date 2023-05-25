Глен Джонсон рассказал, при каком условии «Челси» сможет подписать Райса

Бывший защитник «Челси» Глен Джонсон рассказал, при каком условии «синие» смогут выиграть гонгу за полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса у «Арсенала», который также проявляет интерес к футболисту.

По мнению эксперта, для того, чтобы убедить 24-летнего англичанина присоединиться к «Челси», руководству лондонского клуба необходимо сохранить в команде Мэйсона Маунта, который находится в дружеских отношениях с Райсом.

«Я думаю, что Райс с большей вероятностью перейдёт в «Челси», чем в «Арсенал», особенно если Маунт останется. Очевидно, что они хорошие друзья, они давно знакомы», — цитирует Джонсона Evening Standard.

Ранее сообщалось, что 24-летний Маунт, скорее всего, покинет «Челси» по окончании нынешнего сезона. Основным претендентом на игрока сборной Англии является «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Райс провёл за «Вест Хэм» 48 матчей, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 80 миллионов евро.