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«Челси» и «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время начнут переговоры по трансферу Маунта

24 Мая 2023 • 21:50 Комментировать
Челси
...
Ньюкасл
28.05 18:30

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт склоняется к переходу в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает известный инсайдер Дэвид Орнштейн в своей социальной сети.

По информации источника, лондонский клуб готов согласится на продажу. Ожидаются, что переговоры между клубами в начнутся в ближайшее время. Другие команды, которые интересовались 24-летним игроком сборной Англии, знают о его предпочтениях.

Раннее сообщалось, что манкунианцы готовы выложить за игрока 58 млн евро. В текущем сезоне он забил три гола и отдал шесть голевых передач.

                                                                                     

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Юнайтед Мэйсон Маунт
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ЧЕЛСИ НЬЮКАСЛ
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