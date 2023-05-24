«Челси» и «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время начнут переговоры по трансферу Маунта

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт склоняется к переходу в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает известный инсайдер Дэвид Орнштейн в своей социальной сети.

По информации источника, лондонский клуб готов согласится на продажу. Ожидаются, что переговоры между клубами в начнутся в ближайшее время. Другие команды, которые интересовались 24-летним игроком сборной Англии, знают о его предпочтениях.

Раннее сообщалось, что манкунианцы готовы выложить за игрока 58 млн евро. В текущем сезоне он забил три гола и отдал шесть голевых передач.