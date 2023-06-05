«Челси» выбыл из борьбы за Угарте, игрок близок к переходу в «ПСЖ»

«Челси» уступил «ПСЖ» в борьбе за подписание полузащитника лиссабонского «Спортинга» Мануэля Угарте.

Совсем недавно явным фаворитом считался именно лондонский клуб, однако ситуация резко изменилась. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, теперь «Челси» выбыл из гонки, а «ПСЖ» близок к успешному заключению сделки.

Угарте был готов перебраться в «Челси», но «ПСЖ» отправил «Спортингу» улучшенное предложение, в то время как английский клуб отказался повышать ставку. Сумма трансфера оценивается примерно в 60 млн евро. Руководство парижан надеется оформить переход в ближайшее время.