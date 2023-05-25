«ПСЖ» ещё не согласовал трансфер Угарте, на игрока также претендует топ-клуб АПЛ

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Мануэль Угарте пока не переходит в «Пари Сен-Жермен».

Французский гранд действительно отправил предложение по уругвайцу, но трансфер ещё не согласован. Отступные игрока составляют 60 млн евро, в то время как парижане предложили меньше, что, вероятно, не устроит «Спортинг». По данным инсайдера Фабрицио Романо, из гонки за 22-летним опорным хавбеком не выбывает лондонский «Челси», считающий футболиста одной из предпочтительных опций для усиления средней линии.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Мануэля Угарте в 25 млн евро. Его контракт со «Спортингом» рассчитан до 2026 года.