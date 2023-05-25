Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«ПСЖ» ещё не согласовал трансфер Угарте, на игрока также претендует топ-клуб АПЛ

25 Мая 2023 • 21:43 Комментировать (2)
Визела
...
Спортинг Л
1 5.80 X 4.50 2 1.52
Через 23 ч. 56 мин.

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Мануэль Угарте пока не переходит в «Пари Сен-Жермен».

Французский гранд действительно отправил предложение по уругвайцу, но трансфер ещё не согласован. Отступные игрока составляют 60 млн евро, в то время как парижане предложили  меньше, что, вероятно, не устроит «Спортинг». По данным инсайдера Фабрицио Романо, из гонки за 22-летним опорным хавбеком не выбывает лондонский «Челси», считающий футболиста одной из предпочтительных опций для усиления средней линии.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Мануэля Угарте в 25 млн евро. Его контракт со «Спортингом» рассчитан до 2026 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси ПСЖ Спортинг Лиссабон трансферы футбола - лето 2023 Мануэль Угарте
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВИЗЕЛА СПОРТИНГ Л
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Ando Loko
25 Мая 2023 в 22:33
Разве он не был близок к переходу в Ливерпуль? Вроде как очень даже подходит для Клоппа.
Kostya
25 Мая 2023 в 22:45
Все эти "близок к переходу в" не более, чем 50/50. Не стоит этому верить до момента фотки с подписанием контракта)
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
63 мин
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Челси Челси
2
0
1.83 4.00 4.10
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 25 Мая
23:13 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Хотим сражаться с лучшими»
23:12 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» потерял Антони из-за травмы
22:56 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг попросил фанатов «Манчестер Юнайтед» орать погромче
22:33 · Англия. Премьер-лига
Каземиро забил 7-й гол в сезоне за «Манчестер Юнайтед» – повторение лучшего показателя за все годы в «Реале»
22:11 · Англия. Премьер-лига
Фирмино: «Время, проведённое в «Ливерпуле», было незабываемым»
21:53 · Англия. Премьер-лига
«Челси» - третий клуб в истории АПЛ, в стартовом составе которого - девять игроков до 24-х лет
21:43 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» ещё не согласовал трансфер Угарте, на игрока также претендует топ-клуб АПЛ 2
21:36 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард – о контракте Маунта: «Челси» делает всё возможное»
21:33 · Англия. Премьер-лига
«Челси» выпустит самый молодой состав за всю историю выступлений в АПЛ
21:23 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» - «Челси»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
21:18 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» нацелился на тренера из Серии А
21:14 · Англия. Премьер-лига
Мудрик и Мадуэке – в старте «Челси» на игру с «Манчестер Юнайтед»
20:51 · Англия. Премьер-лига
Реднапп: «Думаю, если бы Маунт и «Челси» могли договориться, они бы уже это сделали»
20:48 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» сохраняет интерес к опорнику «Лидса» Адамсу слухи
20:12 · Англия. Премьер-лига
Скауты двух клубов АПЛ следят за футболистом «Байера» Тапсоба
Все новости
Рекомендуем