Стало известно, за счёт чего «Челси» опередил «ПСЖ» в борьбе за Угарте

«Челси» близок к подписанию полузащитника лиссабонского «Спортинга» Мануэля Угарте.

Согласно достоверным данным, сделка по переходу 22-летнего игрока в лондонский клуб может быть завершена уже на следующей неделе. Как стало известно инсайдеру Флориану Плеттенбергу, «Челси» взял верх над «ПСЖ» в споре за уругвайца, так как предложил «Спортингу» более выгодные условия: «синие» готовы добавить к 60 млн евро отступных бонусные выплаты, в то время как парижане не намерены платить больше 60 млн. Впрочем, ситуация ещё может измениться, так как сделка пока не закрыта.

Мануэль Угарте выступает за «Спортинг» с 2021 года. В его активе 85 поединков за лиссабонцев.