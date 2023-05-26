Угарте предпочитает перейти в «Челси», а не «ПСЖ»

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Мануэль Угарте больше предпочитает вариант с переходом в лондонский «Челси», нежели во французский «ПСЖ». По информации от Record Portugal, футболист хочет выступать в Английской премьер-лиге.

Как и «ПСЖ», «Челси» готов заплатить за полузащитника отступные в размере 60 миллионов евро. Хоть Угарте и предпочитает перебраться в АПЛ, большую роль в его трансфере также будет играть предложенная зарплата.

Напомним, интерес к Угарте ранее также приписывали «Ливерпулю» и «Астон Вилле». Уругваец сейчас является одним из лучших молодых полузащитников разрушительного плана, которые доступны на трансферном рынке.