«Челси» попробует подписать Кайседо, если сделка по Угарте сорвётся

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Мануэль Угарте остаётся трансферной целью «Челси» и «Пари Сен-Жермен».

Как известно, «Челси» определил уругвайца в качестве приоритетной цели и пытается убедить его согласиться на переход. Впрочем, по обновлённым данным инсайдера Фабрицио Романо, «ПСЖ» тоже активно настаивает на сделке, и если парижане возьмут в этом споре верх, «Челси» переключится на хавбека «Брайтона» Мойсеса Кайседо.

Трансферная стоимость Мануэля Угарте, согласно оценке экспертов Transfermarkt, составляет 25 млн евро. Мойсес Кайседо оценивается порталом значительно дороже – в 55 млн евро.