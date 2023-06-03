«Челси» намерен завершить подписание Угарте на следующей неделе

«Челси» планирует в скором времени закрыть сделку по трансферу полузащитника «Спортинга» Мануэля Угарте.

Лондонский клуб уверен в успешном исходе переговоров, однако некоторые детали ещё предстоит урегулировать, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Руководство «синих» надеется уладить последние детали и оформить переход 22-летнего уругвайца уже на следующей неделе.

Напомним, что на Мануэля Угарте также претендовал «Пари Сен-Жермен». Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость опорного хавбека лиссабонского «Спортинга» в 25 млн евро. В текущем сезоне футболист отметился одной результативной передачей, отыграв 47 матчей.