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«Челси» намерен завершить подписание Угарте на следующей неделе

03 Июня 2023 • 23:26 Комментировать
Визела
1:2
Спортинг Л
окончен

«Челси» планирует в скором времени закрыть сделку по трансферу полузащитника «Спортинга» Мануэля Угарте.

Лондонский клуб уверен в успешном исходе переговоров, однако некоторые детали ещё предстоит урегулировать, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Руководство «синих» надеется уладить последние детали и оформить переход 22-летнего уругвайца уже на следующей неделе.

Напомним, что на Мануэля Угарте также претендовал «Пари Сен-Жермен». Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость опорного хавбека лиссабонского «Спортинга» в 25 млн евро. В текущем сезоне футболист отметился одной результативной передачей, отыграв 47 матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Спортинг Лиссабон трансферы футбола - лето 2023 Мануэль Угарте
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