«Челси» обязан устроить распродажу летом из-за правил финансового фэйр-плей

Лондонский «Челси» должен продать ряд футболистов в летнее трансферное окно.

«Синие» потратили около 600 млн евро на подписания за последний год, что не принесло результата на поле, но потребует немедленных решений в предстоящее окно. Как отмечает журналист Том Родди, «Челси» будет обязан устроить распродажу вне зависимости от собственного желания. Такая необходимость обусловлена ещё и непопаданием клуба в еврокубки на новый сезон, что усложнило и без того трудную ситуацию с финансовым фэйр-плей. Судя по всему, Маурисио Почеттино не сможет рассчитывать на усиление состава, пока не будут оформлены продажи ряда высокооплачиваемых игроком.