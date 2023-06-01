Закария объявил об уходе из «Челси»

Полузащитник Денис Закария покидает «Челси». В своем обращении он выразил благодарность болельщикам и поддерживающим его людям.

«Это было тяжелое время, но вы всегда были рядом. Спасибо всем, кто поддерживал меня! Давайте сосредоточимся на прекрасных воспоминаниях», – написал Закария в социальных сетях.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рекомендовал клубу не использовать опцию выкупа игрока. Закария возвращается в «Ювентус», который владеет правами на футболиста.

Закария в минувшем сезоне провел 13 матчей, в которых забил единственный гол.