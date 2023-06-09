«Челси» начал переговоры по трансферу Меньяна

Голкипер «Милана» Майк Меньян может перебраться в «Челси».

Не так давно в прессе уже появлялись сведения о заинтересованности лондонцев в подписании француза. «Милан» отказался продавать одного из своих лидеров, однако в «Челси» сдаваться не намерены: по информации L'Equipe, руководство «синих» настроено серьёзно и уже начало работу над трансфером. Убедить «россонери», впрочем, будет нелегко.

Действующий контракт 27-летнего вратаря, оценённого порталом Transfermarkt в 35 млн евро, рассчитан до 2026 года. В завершившемся сезоне он пропустил 27 голов, сыграв 29 матчей за «Милан».