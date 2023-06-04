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«Челси» придумал, как переманить Онана слухи

04 Июня 2023 • 00:48 Комментировать
Челси
1:1
Ньюкасл
окончен

«Челси» разработал план по приобретению голкипера «Интера» Андре Онана.

Новый главный тренер лондонцев Маурисио Почеттино очень хочет видеть в своей команде камерунца, поэтому клуб вновь запустил работу в данном направлении, докладывает журналист Санти Ауна. По информации источника, «Челси» готов включить в сделку своего вратаря Эдуара Менди, при этом «Интер» также сможет рассчитывать на доплату.

Эдуар Менди намерен покинуть «Челси» в летнее трансферное окно, так как перестал попадать в стартовый состав. Чтобы упростить процесс смены клуба, 31-летний сенегалец уже нанял нового агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Андре Онана Эдуар Менди трансферы футбола - лето 2023
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