«Реал» попробует подписать Хаверца, даже если сохранит Бензема

Мадридский «Реал» не рассматривает футболиста «Челси» Кая Хаверца в качестве замены Кариму Бензема.

Французский форвард попал в сферу интересов саудовского «Аль-Иттихада», и Хаверц считался одним из возможных преемников действующего обладателя «Золотого мяча». В четверг авторитетные ресурсы сообщили о намерении Бензема остаться, однако, согласно информации Relevo, это никак не повлияет на планы по приобретению немецкого игрока. Кроме того, «королевский клуб» по-прежнему рассматривает вариант с покупкой Гарри Кейна.

Трансферная стоимость Кая Хаверца оценивается экспертами Transfermarkt в 60 млн евро. В сезоне-2022/23 он забил девять голов в 47 матчах.