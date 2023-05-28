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«Челси» не смог согласовать с Маунтом новый контракт

28 Мая 2023 • 13:35 Комментировать
Челси
...
Ньюкасл
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Через 4 ч. 19 мин.

«Челси» не смог договориться с полузащитником Мэйсоном Маунтом о продлении контракта. Об этом сообщает журналист Дэвид Орнштейн.

По информации источника, клуб попытается продать английского футболиста грядущим летом, так как не хочет потерять его бесплатно в следующем году. Отмечается, что по окончании текущего сезона руководство «Челси» предпримет последнюю попытку достичь соглашения с Маунтом, но если это сделать не удастся, полузащитник может перейти в «Ливерпуль», «Арсенал» или «Баварию». При этом все понимают, что сам футболист хотел бы перейти в «Манчестер Юнайтед».

Отметим, что Маунт является воспитанником «Челси». В текущем сезоне 24-летний полузащитник провёл в составе «синих» 35 матчей, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 65 миллионов евро.

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Челси Мэйсон Маунт
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