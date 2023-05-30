Мудрик – в тройке самых быстрых игроков сезона в АПЛ

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик в завершившемся сезоне АПЛ пусть и не отличился обилием голевых действий, но попал в тройку самых быстрых игроков лиги.

Как сообщает Opta, Мудрик – третий по максимальному показателю скорости игрок лиги. Он разгонялся до 36,63 км/ч. Более быстрый результат показали только Кайл Уокер («Манчестер Сити», 37,31 км/ч) и Бреннан Джонсон («Ноттингем Форест», 36,7 км/ч).

Также в пятёрку вошли полузащитник «Ньюкасла» Энтони Гордон (36,61 км/ч) и форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес (36,63 км/ч).

Напомним, что Мудрик стал игроком «Челси» минувшей зимой, перейдя из донецкого «Шахтёра» за 70 млн евро.

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