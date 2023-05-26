Лэмпард: «В 2019 году я возглавил «Челси», потому что многие топ-тренеры отказались от этой работы»

Тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал, почему в 2019 году принял предложение клуба. Напомним, спустя полтора года англичанина уволили. Пару месяцев назад Фрэнк вернулся в команду, чтобы занять должность временного наставника до конца сезона.

«В 2019 году я возглавил «Челси», потому что многие топ-тренеры отказались от этой работы. Я прекрасно об этом знал. Это стало главной причиной того, почему вместо Маурицио Сарри позвали именно меня», – признался Лэмпард на пресс-конференции.

Напомним, в своём единственном полноценном сезоне во главе «Челси» Лэмпард финишировал с клубом в топ-4 в условиях трансферного бана. Также команда дошла до финала Кубка Англии, где проиграла «Арсеналу».