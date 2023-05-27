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Несколько игроков «Челси» признались Лэмпарду, что хотят покинуть команду летом

27 Мая 2023 • 14:00 Комментировать
Челси
...
Ньюкасл
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28.05 18:30

Лондонский «Челси» ближайшим летом рискует лишиться сразу нескольких футболистов. По информации от журналиста Мэтта Лоу, главный тренер Фрэнк Лэмпард после своего назначения провёл беседы со всеми игроками. Часть из них выразила желание сменить клубную прописку в ближайшее трансферное окно.

Напомним, «Челси» летом возглавит новый тренер – Маурисио Почеттино. Ранее ходили слухи, что главным кандидатом на уход является Мэйсон Маунт. Полузащитник пока не может договориться с клубом о новом контракте. В его услугах заинтересованы «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Фрэнк Лэмпард
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ЧЕЛСИ НЬЮКАСЛ
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