«Ньюкасл» сыграет в Лиге чемпионов впервые за 20 лет

Сегодня вечером «Ньюкасл» дома сыграл в нулевую ничью с тонущим «Лестером». Такого результата «сорокам» хватило для того, чтобы 20 лет спустя снова стать участником самого престижного еврокубка – Лиги чемпионов УЕФА. Подопечные Эдди Хау уже никаким образом не покинут первую четвёртку команд АПЛ за оставшийся, 38-й тур.

Выступал «Ньюкасл» в Лиге чемпионов всего три раза. В первый раз – в сезоне-1997/98, тогда клуб остановился на групповом этапе. Второй раз – в сезоне-2002/03, остановившись на втором групповом этапе. А в третий раз – в сезоне-03/04, тогда путь «сорок» в турнире завершился на стадии третьего отборочного раунда.

«Ньюкасл» умудрился не забить «Лестеру», но всё равно стал участником Лиги чемпионов