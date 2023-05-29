Канте ответил болельщику на вопрос о будущем

В воскресенье «Челси» проводил последний матч сезона. После завершения игры с «Ньюкаслом» (1:1) полузащитник Н’Голо Канте проходил через зону с журналистами. В этот момент с трибуны один из болельщиков крикнул: «Канте, увидимся в следующем сезоне».

«Посмотрим», - ответил Канте фанату, после чего ушёл.

Действующий контракт связывает Н’Голо Канте с «Челси» до конца июня. 32-летний француз играет за лондонский клуб с лета 2016 года. С тех пор он провёл 269 официальных матчей, в которых забил 13 голов и отдал 16 голевых передач на партнёров.

«Челси» занял лишь 12-е место в нынешнем сезоне.