Аргентинский тренер Маурисио Почеттино подписал контракт с «Челси», сообщает журналист Мэтт Лоу.

Напомним, что в настоящий момент «синих» возглавляет Фрэнк Лэмпард, который должен будет покинуть команду по окончании текущего сезона.

51-летний Почеттино известен по своей работе в таких клубах, как «Тоттенхэм» и «ПСЖ». В 2019 году аргентинец сумел вывести «шпор» в финал Лиги чемпионов, а через три года выиграл чемпионат Франции с «ПСЖ». Парижан тренер покинул прошлым летом и с тех пор находился без работы.

Свой ближайший матч «Челси» проведёт сегодня, 28 мая, против «Ньюкасла». Игра начнётся в 18:30 по московскому времени.