«Ньюкасл» активно наблюдает за ситуацией с Мане

Английский «Ньюкасл» может вернуть в Английскую премьер-лигу нападающего Садио Мане, у которого возникли проблемы в первом сезоне за мюнхенскую «Баварию». Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, «сороки» активно наблюдают за ситуацию с будущим сенегальца.

Напомним, у Мане возникли как игровые, так и дисциплинарные проблемы в «Баварии». Игрок редко попадает в стартовый состав, а в апреле попал в скандал, ударив в раздевалке своего одноклубника Садио Мане.

«Ньюкасл» считает, что опыт Мане в следующем сезоне может пригодиться команде в Лиге чемпионов. Напомним, вчера команда Эдди Хау впервые за 20 лет добыла путёвку в самый престижный еврокубок.