Ковачич хочет перейти в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Челси» Матео Ковачич готов перебраться в «Манчестер Сити».

Как стало известно в среду из авторитетных источников, руководство «горожан» уже начало переговоры с 29-летним хорватом. По данным журналиста Низаара Кинселлы, сам игрок очень заинтересован в переходе. Ожидается, что сделка будет оформлена без каких-либо затруднений. Хосеп Гвардиола ценит хавбека за универсальность – он способен исполнить различные роли в средней линии.

Контракт Матео Ковачича с «Челси» рассчитан до конца сезона-2023/24. Трансферная стоимость футболиста, согласно оценке Transfmermarkt, составляет 40 млн евро.