Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Стало известно, почему тен Хаг настоял на трансфере Маунта

04 Июня 2023 • 00:55 Комментировать
Челси
1:1
Ньюкасл
окончен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг надеется, что полузащитник Мэйсон Маунт решит некоторые проблемы команды.

24-летний игрок становится всё ближе в стан «красных дьяволов» из «Челси» – клубам осталось согласовать сумму трансфера. Как отмечает журналист Джейкоб Стейнберг, наставник «Юнайтед» очень высоко оценивает способности Маунта. Нидерландец считает, что работоспособность хавбека сделает команду сильнее в прессинге, также специалист впечатлён универсализмом англичанина и его пониманием игры.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед», по информации английских СМИ, согласовал с Мэйсоном Маунтом условия контракта.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Мэйсон Маунт трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Июня
02:09 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «У меня только один план»
01:18 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, за счёт чего «Челси» опередил «ПСЖ» в борьбе за Угарте
00:55 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, почему тен Хаг настоял на трансфере Маунта
00:48 · Англия. Премьер-лига
«Челси» придумал, как переманить Онана слухи
03 Июня
23:42 · Англия. Кубок Англии
Де Брёйне кратко высказался об истекающем контракте Гюндогана
23:34 · Англия. Премьер-лига
Макаллистер обойдётся «Ливерпулю» в 60 млн евро
23:26 · Англия. Премьер-лига
«Челси» намерен завершить подписание Угарте на следующей неделе
21:19 · Англия. Премьер-лига
​«Милан» готов предложить Гюндогану самую щедрую зарплату в клубе, за исключением Леау
20:57 · Англия. Кубок Англии
«Манчестер Сити» забил 150-й гол в текущем сезоне
19:13 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» оформил золотой дубль и может замахнуться на требл
17:59 · Англия. Премьер-лига
Льорис анонсировал уход из «Тоттенхэма»
17:19 · Англия. Кубок Англии
Гюндоган установил рекорд, забив на 13-й секунде в финале Кубка Англии
16:57 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» нацелился на защитника «Арсенала»
16:53 · Англия. Кубок Англии
Рэшфорд: «Тен Хаг сделал «Манчестер Юнайтед» таким, каким он должен быть» 1
16:44 · Англия. Кубок Англии
Гвардиола: «Было невероятно трудно определиться с составом на финал»
Все новости
Рекомендуем