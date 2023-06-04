Стало известно, почему тен Хаг настоял на трансфере Маунта

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг надеется, что полузащитник Мэйсон Маунт решит некоторые проблемы команды.

24-летний игрок становится всё ближе в стан «красных дьяволов» из «Челси» – клубам осталось согласовать сумму трансфера. Как отмечает журналист Джейкоб Стейнберг, наставник «Юнайтед» очень высоко оценивает способности Маунта. Нидерландец считает, что работоспособность хавбека сделает команду сильнее в прессинге, также специалист впечатлён универсализмом англичанина и его пониманием игры.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед», по информации английских СМИ, согласовал с Мэйсоном Маунтом условия контракта.