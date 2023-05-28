Контракт Почеттино с «Челси» будет рассчитан на три года

Известный аргентинский тренер Маурисио Почеттино подписал контракт с «Челси». Эту информацию подтверждает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, контракт 51-летнего специалиста с лондонским клубом будет рассчитан до лета 2026 года. Отмечается, что в самое ближайшее время о назначении Почеттино будет объявлено официально.

Последним местом работы тренера был «ПСЖ», который он покинул летом прошлого года. Вместе с командой из Парижа Почеттино по разу выигрывал чемпионат Кубок и Суперкубок Франции.

Также аргентинец известен по своей работе в «Тоттенхэме», вместе с которым он доходил до финала Лиги чемпионов 2019 года, где уступил «Ливерпулю» (0:2).