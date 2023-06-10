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«Челси» начал переговоры по дорогостоящему игроку «Саутгемптона» слухи

10 Июня 2023 • 01:45 Комментировать
Челси
1:1
Ньюкасл
окончен

Полузащитник «Саутгемптона» Ромео Лавиа может перейти в «Челси».

«Синие» считались одними из главных претендентов на 19-летнего игрока наряду с «Ливерпулем» и лондонским «Арсеналом». По сведениям Football.London, «Челси» решил опередить конкурентов, начав трансферные переговоры с «Саутгемптоном». «Святые» оценивают бельгийского опорного хавбека в 50 млн фунтов стерлингов (более 58 млн евро).

Ромео Лавиа выступает за «Саутгемптон» с лета прошлого года, ранее он представлял молодёжную команду «Манчестер Сити». В 34 матчах прошедшего сезона юный футболист по разу отметился голом и результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Саутгемптон Ромео Лавиа трансферы футбола - лето 2023
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