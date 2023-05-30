Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» набрал наименьшее количество очков в чемпионате с 1988 года

30 Мая 2023 • 03:09 Комментировать
Челси
1:1
Ньюкасл
окончен

Всего лишь сорок четыре очка набрал лондонский «Челси» за все матчи закончившегося сезона чемпионата Англии. Это более чем в два раза меньше, чем у «Манчестер Сити», и на сорок очков (тринадцать побед, если говорить иначе) меньше, чем у «Арсенала».

Как оказалось, столь слабо лондонский клуб не выступал с сезона 1987/1988, когда клуб набрал за сезон в Первом дивизионе сорок два очка, на два меньше, чем сейчас. Тогда «Челси» вылетел из высшей лиги английского чемпионата.

Напомним, что в 21-м веке команда пять раз становилась чемпионом Англии, в последний раз это было в 2017 году.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Мая
03:58 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» выиграл 27 матчей в сезоне - это повторение одного из рекордов Фергюсона
03:30 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» повторил антирекорд АПЛ
03:20 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» выиграла наибольшее количество матчей за сезон в 21-м веке
03:09 · Англия. Премьер-лига
«Челси» набрал наименьшее количество очков в чемпионате с 1988 года
02:39 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» - второй побеждавший в АПЛ клуб, вылетевший из высшей лиги
02:24 · Англия. Премьер-лига
Назначение Почеттино не изменило планов Лукаку – игрок попросит «Челси» продлить аренду ещё на год
02:03 · Англия. Премьер-лига
Кейн повторил рекорд АПЛ по количеству гостевых голов за сезон
01:23 · Англия. Премьер-лига
Моура: «Надеюсь, Кейн останется в «Тоттенхэме» и поможет выиграть АПЛ»
01:13 · Англия. Премьер-лига
Шмидт: «Бенфика» тяжело пережила уход Энцо Фернандеса»
00:08 · Англия. Премьер-лига
Болельщики «Манчестер Юнайтед» признали Рэшфорда лучшим игроком сезона официально
29 Мая
23:54 · Англия. Премьер-лига
«Челси» рассматривает подписание Лаутаро, но сначала должен определиться с Лукаку
23:48 · Англия. Премьер-лига
Бывший голкипер «Лестера»: «Лестеру» нужно провести хороший анализ»
23:34 · Англия. Премьер-лига
Два топ-клуба готовы составить конкуренцию «ПСЖ» в борьбе за Эдегора слухи
23:14 · Россия. Премьер-лига
Британский журналист: «С приходом Почеттино историю о Захаряне и «Челси» можно забыть»
23:09 · Англия. Премьер-лига
«Арсеналу» будет тяжело подписать Райса слухи
Все новости
Рекомендуем