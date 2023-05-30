«Челси» набрал наименьшее количество очков в чемпионате с 1988 года

Всего лишь сорок четыре очка набрал лондонский «Челси» за все матчи закончившегося сезона чемпионата Англии. Это более чем в два раза меньше, чем у «Манчестер Сити», и на сорок очков (тринадцать побед, если говорить иначе) меньше, чем у «Арсенала».

Как оказалось, столь слабо лондонский клуб не выступал с сезона 1987/1988, когда клуб набрал за сезон в Первом дивизионе сорок два очка, на два меньше, чем сейчас. Тогда «Челси» вылетел из высшей лиги английского чемпионата.

Напомним, что в 21-м веке команда пять раз становилась чемпионом Англии, в последний раз это было в 2017 году.