«Челси» не рассчитывает на Ковачича, игрок всё ближе к переходу в «Манчестер Сити»

«Челси» не станет удерживать полузащитника Матео Ковачича, решившего перейти в «Манчестер Сити».

По информации некоторых изданий, хорват уже договорился с «горожанами» об условиях контракта. Как сообщает инсайдер Николо Скира, «Челси» не рассчитывает на 29-летнего хавбека, поэтому без проблем одобрит его продажу в «Манчестер Сити». Соглашение игроки с новым клубом будет рассчитано до 2027 года.

Матео Ковачич отыграл 37 матчей за «синих» в сезоне-2022/23, дважды отметившись забитым мячом и дважды ассистировав товарищам по команде. В общей сложности на его счету шесть голов и 15 ассистов в 221 поединке за «Челси».