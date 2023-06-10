«Милан» претендует на молодого футболиста «Челси»

Полузащитник «Челси» Карни Чуквуэмека попал в сферу интересов «Милана».

Лондонцы планирует разгрузить состав в летнее трансферное окно, и 19-летний игрок считается одним из кандидатов на уход. За англичанином внимательно следит «Милан», докладывает инсайдер Джанлука ди Марцио. «Россонери» рассматривают возможность аренды хавбека с возможностью последующего выкупа.

Карни Чуквуэмека принял участие в 14 матчах завершившегося розыгрыша Премьер-лиги за «Челси», не отметившись результативными действиями. Эксперты Transfermarkt оценивают его текущую стоимость в 15 млн евро.