Нападающий «Челси» Кристиан Пулишич может сменить клубную прописку в предстоящее трансферное окно.

Как сообщает авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо, молодой американский футболист имеет все шансы покинуть «Челси» и начать новую главу в своей карьере, если будут выполнены определенные условия. Пулишичу предоставлена свобода выбора, и он готов рассмотреть предложения от других клубов.

Одним из заинтересованных клубов является «Милан». Романо уточняет что помимо «Милана» есть и другие клубы, проявляющие интерес к талантливому американскому игроку.