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Пулишич может перейти в другой клуб этим летом слухи

09 Июня 2023 • 19:32 Комментировать
Челси
1:1
Ньюкасл
окончен

Нападающий «Челси» Кристиан Пулишич может сменить клубную прописку в предстоящее трансферное окно.

Как сообщает авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо, молодой американский футболист имеет все шансы покинуть «Челси» и начать новую главу в своей карьере, если будут выполнены определенные условия. Пулишичу предоставлена свобода выбора, и он готов рассмотреть предложения от других клубов.

Одним из заинтересованных клубов является «Милан». Романо уточняет что помимо «Милана» есть и другие клубы, проявляющие интерес к талантливому американскому игроку.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Кристиан Пулишич трансферы футбола - лето 2023
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