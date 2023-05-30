«Ньюкасл» и Шер готовы обсудить новый контракт

Один из основных центральных защитников «Ньюкасла» Фабиан Шер готов начать со своим клубом переговоры о новом контракте. Об этом рапортует британский Football Insider.

Напомним, что текущий трудовой договор 31-летнего футболиста истекает с его командой в конце следующего сезона. Тем не менее, несмотря на возраст, боссы «сорок» намерены сотрудничать с игроком и дальше, а также наградить швейцарца за плодотворную работу по ходу сезона.

В завершившемся сезоне АПЛ Шер сыграл за «сорок» в 36 матчах, в которых один раз отметился голом и трижды – ассистом. Также у защитника пять матчей в рамках Кубка английской лиги.

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