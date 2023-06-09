Полузащитник «Челси» Кай Хаверц по-прежнему сохраняет шансы на переход в мадридский «Реал».

Как сообщает издание Sport1, «Реал» Мадрид все еще заинтересован в приобретении Хаверца и не отказался от его покупки, но руководство мадридцев готово заплатить не более 50 миллионов евро за его трансфер, в то время как лондонский «Челси» требует 60 миллионов евро, а также хочет включить в соглашение различные дополнительные условия.

В минувшем сезоне Хаверц провел в составе «Челси» 47 матчей. Он забил 9 голов и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его в 60 миллионов евро.