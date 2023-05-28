В апреле Фрэнк Лэмпард вернулся на тренерский мостик «Челси» на временной основе. С тех пор в десяти матчах команда добилась лишь одной победы при одной ничьей и сразу восьми поражениях.

Несмотря на ужасные результаты, фанаты «Челси» поддержали Лэмпарда перед заключительной домашней игрой сезона против «Ньюкасла». Они вывесили на трибуне баннер с надписью: «Сине-белая армия Фрэнка Лэмпарда».

В воскресенье вечером «Челси» играет в чемпионате Англии против «Ньюкасла». Следить за развитием событий на футбольном поле можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.