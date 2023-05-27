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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Объясняем на пальцах: что будет решаться в последнем туре АПЛ

27 Мая 2023 • 22:10 Комментировать
Астон Вилла
...
Брайтон
1 2.05 X 3.80 2 3.40
Через 19 ч. 36 мин.

В воскресенье вечером пройдут матчи заключительного тура чемпионата Англии. Многое в АПЛ уже решено. Многое, но не всё. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о том, что будет решаться в рамках последнего игрового дня.

Равенство очков

По обыкновению для начала обращаемся к регламенту. В Премьер-лиге при равенстве очков команды сначала сравниваются по общей разности мячей. Дальше, если нужно, в ход идёт общее количество забитых голов. Если показатели очков и голов у команд идентичные, то смотрят результаты личных встреч.

Последний билет в еврокубки

М
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
1 ЛЧМанчестер Сити3728549432+6289
2 ЛЧАрсенал3725668343+4081
3 ЛЧМанчестер Юнайтед3722695642+1472
4 ЛЧНьюкасл37191356732+3570
5 ЛЕЛиверпуль3719997143+2866
6 ЛЕБрайтон37188117151+2062
7 ЛКАстон Вилла37177134945+458
8Тоттенхэм37176146662+457
9Брентфорд37141495746+1156

«Астон Вилла» - «Брайтон»

«Лидс» - «Тоттенхэм»

«Брентфорд» - «Манчестер Сити»

Если посмотреть на топ-6, то позиции почти всех команд известны. «Манчестер Сити» стал чемпионом, «Арсенал» точно финиширует вторым. Также в Лиге чемпионов Англию представят «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». В последнем туре они могут лишь поменяться местами. Если «красные дьяволы» не смогут обыграть «Фулхэм», а «сороки» выиграют у «Челси», то именно команда Эдди Хау окажется третьей.

Путёвки в Лигу Европы получили «Ливерпуль» и «Брайтон», которые никуда не денутся с пятого и шестого места соответственно. «Чайки», кстати говоря, выступят в европейском турнире впервые в своей истории.

А вот кто получит билет в Лигу конференций, пока непонятно. На эту путёвку есть три претендента – «Астон Вилла», «Тоттенхэм» и «Брентфорд».

Чтобы остаться на седьмой позиции, «Астон Вилле» достаточно победы над «Брайтоном». Если бирмингемцы сыграют вничью, то им будет нужно, чтобы «Тоттенхэм» и «Брентфорд» не выиграли свои матчи. А если команда Унаи Эмери проиграет, то её устроят только поражение «Тоттенхэма» и невыигрыш «Брентфорда».

«Тоттенхэм» выйдет в Лигу конференций, если обыграет «Лидс», а «Астон Вилла» не обыграет «Брайтон».  При ничьей «шпоры» займут седьмое место, если «Астон Вилла» проиграет, а «Брентфорд» - не выиграет. При поражении, понятное дело, шансов нет.

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Чтобы оказаться в Лиге конференций, «Брентфорду» нужно обязательно обыгрывать «Манчестер Сити».  При этом «Астон Вилла» и «Тоттенхэм» должны потерять очки в своих матчах.

Последний билет в АПЛ

М
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
17Эвертон37712183357-2433
18 вылетЛестер3787224967-1831
19 вылетЛидс37710204774-2731
20 вылетСаутгемптон3766253269-3724

«Эвертон» - «Борнмут»

«Лестер» - «Вест Хэм»

«Лидс» - «Тоттенхэм»

«Саутгемптон» уже вылетел из Премьер-лиги. «Эвертон», «Лестер» и «Лидс» ведут борьбу за сохранение прописки – две из трёх этих команд вылетят.

Самая простая ситуация у «Эвертона». Чтобы сохранить за собой заветное 17-е место, мерсисайдцам достаточно обыграть дома «Борнмут», который серьёзных задач уже не решает. «Ирискам» хватит ничьей, если «Лестер» не обыграет «Вест Хэм», и если «Лидс» не выиграет у «Тоттенхэма» достаточно крупно, чтобы обойти «Эвертон» по разности мячей. Если «Эвертон» проиграет, то команде придётся надеяться на то, что никто из конкурентов не выиграет.

«Лестеру» для сохранения прописки нужно обыграть «Вест Хэм» и надеяться на то, что «Эвертон» не выиграет у «Борнмута». При своей победе «лисам» «Лидс» не страшен, учитывая внушительный перевес по разности мячей, то есть они будут смотреть только на «ирисок».

Самое сложное положение у «Лидса». «Павлинам» нужно обязательно обыгрывать «Тоттенхэм». При этом «Эвертон» должен проиграть (либо сыграть вничью, но тогда «Лидсу» нужно побеждать очень крупно, чтобы обойти «ирисок» по разности голов), а «Лестер» - не выиграть.

Александр Тихий

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