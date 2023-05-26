Макаллистер попрощается с фанатами «Брайтона» перед трансфером в топ-клуб АПЛ

Полузащитник Алексис Макаллистер попрощается с фанатами «Брайтона» после заключительной игры сезона против «Астон Виллы». Об этом в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Всё идёт к тому, что следующим клубом Макаллистера станет «Ливерпуль». Сделка близка к оформлению, пишет Романо.

Всего за «Брайтон» Алексис Макаллистер провёл 111 официальных матчей, в которых забил 20 голов и отдал девять голевых передач на партнёров.

Напомним, что в конце прошлого года 24-летний Макаллистер стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.