Стало известно, когда «Ливерпуль» закроет сделку по Макаллистеру

Карлос Макаллистер, отец и агент полузащитника «Брайтона» Алексиса Макаллистер, прибудет в Англию.

Daily Express сообщает, что представитель 24-летнего аргентинца приедет в Англию для урегулирования последних нюансов по трансферу футболиста в «Ливерпуль». Прибытие отца состоится уже на следующей неделе.

Ранее появилась информация о том, что «Челси» и «Манчестер Сити» попытаются перехватить Макаллистера у «Ливерпуля», однако клубам будет очень тяжело это осуществить.

В текущем сезоне хавбек провел 39 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и записал на свой счет 3 ассиста. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 42 миллиона евро.