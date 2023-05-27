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Стало известно, когда «Ливерпуль» закроет сделку по Макаллистеру

27 Мая 2023 • 16:05 Комментировать
Астон Вилла
...
Брайтон
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28.05 18:30

Карлос Макаллистер, отец и агент полузащитника «Брайтона» Алексиса Макаллистер, прибудет в Англию.

Daily Express сообщает, что представитель 24-летнего аргентинца приедет в Англию для урегулирования последних нюансов по трансферу футболиста в «Ливерпуль». Прибытие отца состоится уже на следующей неделе.

Ранее появилась информация о том, что «Челси» и «Манчестер Сити» попытаются перехватить Макаллистера у «Ливерпуля», однако клубам будет очень тяжело это осуществить.

В текущем сезоне хавбек провел 39 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и записал на свой счет 3 ассиста. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 42 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Брайтон трансферы футбола - лето 2023 Алексис Макаллистер Карлос Макаллистер
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