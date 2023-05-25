Владелец «Брайтона» Блум: «Мы продолжим быть конкурентоспособными, даже если продадим пару звёзд»

Владелец «Брайтона» Тони Блум вполне допускает уход пары звёздных футболистов команды в ближайшее межсезонье. Напомним, топ-клубы сейчас пристально наблюдают за такими игроками, как Алексис Макаллистер, Мойсес Кайседо и Каору Митома.

«Мы продолжим быть конкурентоспособными, даже если продадим пару звёзд. Такое случается почти с каждым клубом. Если нам будут платить хорошие деньги за футболистов, иногда они будут уходить», – цитирует Блума журналист Фабрицио Романо.

«Брайтон» под руководством Роберто де Дзерби недавно гарантировал себе место в Лиге Европы на следующий сезон.