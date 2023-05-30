«Астон Вилла» выиграла наибольшее количество матчей за сезон в 21-м веке

«Астон Вилла» обыграла в последнем, тридцать восьмом туре чемпионата Англии «Брайтон», и это была уже восемнадцатая победа в сезоне для подопечных испанского специалиста Унаи Эмери.

Для «Астон Виллы» это стало наибольшим количеством побед в сезоне в двадцать первом веке, ранее лишь один раз за всю историю английской Премьер-лиги «Астон Вилла» выиграла больше матчей за сезон - двадцать одна победа в сезоне 1992/1993, первом в истории существования АПЛ в нынешнем виде.

Напомним, что заняв седьмое место по итогам закончившегося сезона, «Астон Вилла» сыграет в европейских турнирах.